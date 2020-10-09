На Полтавщині зливали нечистоти в полі: фото
У Полтавській області поліцейські .знайшли автомобілі, які зливали відходи в полі. Ситуацію перевіряють.
Довкілля забруднювали у Кременчуці дві вантажівки "Камаз" і "Краз". Про це повідомляє Національна поліція.
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Що буде з порушниками
Автомобілі відправили на штрафмайданчик. В поліції відкрили провадження про псування земель. Порушникам може загрожувати:
- штраф 3400 гривень;
- заборона займати певні посади 3 роки.
Нечистоти, які сливали в полі Кременчука / Фото Національної поліції
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Фото з місця, де зливали нечистоти на Полтавщині / Фото Національної поліції
Фото з місця, де зливали нечистоти на Полтавщині / Фото Національної поліції