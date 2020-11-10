Поляк Богуслав Румінські під час прогулянки у лісі знайшов 66 срібних монет XVIII століття. Збираючи гриби, чоловік послизнувся і, щоб врятуватися від падіння, випадково схопив скарб.

Монети чоловік виявив поблизу села Єзуїцька-Струґа у Куявсько-Поморському воєводстві. Про це мовиться у повідомленні The first news.

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Про свою фантастичну знахідку Румінські повідомив регіональному Управлінню охорони природи в Бидгощі.

Невдовзі на місце події прибули археологи на чолі з професором Університету Адама Міцкевича у Познані. Вони виявили ще 13 монет.

Що відомо про монети