З 2 листопада Київ продовжить своє перебування у помаранчевій карантинній зоні. Так, обмеження для столиці залишаться незмінними: досі буде заборонена робота спортзалів, а у кафе та ресторанах можна буде відпочивати лише до 22:00.

Про потрапляння Києва до помаранчевої зони карантину вже традиційно повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Окрім столиці, до помаранчевої зони карантину потрапили ще 10 обласних центрів. Якими будуть обмеження у Києві – детальніше у матеріалі 24 каналу.

Раніше Передумов для червоної зони немає, – Рубан про ситуацію з COVID-19 у Києві

Чому Київ у помаранчевій зоні карантину

Київ у помаранчевій зоні карантину перебуває вже декілька тижнів поспіль. Все – через непросту ситуацію з COVID-19 у місті. Зауважимо, що раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що жодних передумов потрапляння Києва до червоної зони немає.

Він пояснив: поки у столиці достатньо ліжкового фонду і зараз завантаженість у лікарнях складає 60 – 70%.

Які ж обмеження чекають на Київ

Вже традиційними, як для помаранчевої зони, залишаються карантинні обмеження у Києві.

З 2 листопада буде:

Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.

Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу