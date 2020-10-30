Київ знову у помаранчевій зоні карантину: що відомо про обмеження
З 2 листопада Київ продовжить своє перебування у помаранчевій карантинній зоні. Так, обмеження для столиці залишаться незмінними: досі буде заборонена робота спортзалів, а у кафе та ресторанах можна буде відпочивати лише до 22:00.
Про потрапляння Києва до помаранчевої зони карантину вже традиційно повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Окрім столиці, до помаранчевої зони карантину потрапили ще 10 обласних центрів. Якими будуть обмеження у Києві – детальніше у матеріалі 24 каналу.
Раніше Передумов для червоної зони немає, – Рубан про ситуацію з COVID-19 у Києві
Чому Київ у помаранчевій зоні карантину
Київ у помаранчевій зоні карантину перебуває вже декілька тижнів поспіль. Все – через непросту ситуацію з COVID-19 у місті. Зауважимо, що раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що жодних передумов потрапляння Києва до червоної зони немає.
Він пояснив: поки у столиці достатньо ліжкового фонду і зараз завантаженість у лікарнях складає 60 – 70%.
Які ж обмеження чекають на Київ
Вже традиційними, як для помаранчевої зони, залишаються карантинні обмеження у Києві.
З 2 листопада буде:
- Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;
- Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;
- Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;
- Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.
- Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Яка ситуація з COVID-19 у Києві?Станом на 30 жовтня у столиці зареєстрували 36 768 інфікованих COVID-19. За минулу добу коронавірус підхопила 741 людина.
Усього коронавірус подолали 12 639 мешканців Києва. На жаль, 743 хворих померли.