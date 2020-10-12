Кабмін 9 жовтня оновив карантинні зони. Відповідно до них, Львів, Дніпро, Одеса, Житомир, Ужгород та інші великі міста України потрапили у помаранчеву зону. Нові обмеження почнуть діяти з 12 жовтня.

Про оновлення зон карантину повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.

До речі В Україні оновили карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку

Які великі міста потрапили до помаранчевої зони

Київ,

Львів,

Вінниця,

Луцьк,

Дніпро,

Житомир,

Ужгород,

Івано-Франківськ,

Одеса,

Рівне,

Полтава,

Тернопіль,

Харків,

Хмельницький,

Черкаси,

Чернігів,

Чернівці.

Крім цього, помаранчевими стали багато менших міст та районів.



Карантинні зони / Карта МОЗ

Що зміниться у містах

У помаранчевій зоні, крім обмежень зеленої та жовтої, діють нові. Зокрема, заборонена робота закладів розміщення, розважальних та культурних закладів, спортзалів та фітнес-залів. Крім того, не можна проводити планову госпіталізацію та приймати нові зміни у дитячі табори.

При проведенні масових заходів теж діють певні обмеження: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.



Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу