Київ уже понад 2 місяці не покидає помаранчеву зону карантину через значне поширення COVID-19. У столиці так само, як і по всій країні, рекордними темпами зростає добовий приріст хворих. Обмеження, дійсні для помаранчевої зони карантину, продовжать діяти у Києві з 9 листопада.

Окрім Києва, до помаранчевої зони карантину потрапили всі міста та райони країни, окрім тих, що стали "червоними". Жодне місто чи район не потрапили у жовту чи зелену зони. Про нове карантинне зонування традиційно повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає 24 канал.

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Чому Київ у помаранчевій зоні карантину

Ситуація з коронавірусом у столиці залишається напруженою. Там останнім часом фіксують приріст у 800 – 900 інфікованих COVID-19 щодня.

За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, з такими темпами столиця може взагалі потрапити до червоної зони карантину за 2 тижні.

Які заборони діють у помаранчевій карантинній зоні

Заборони для помаранчевої зони залишаються традиційними. Однак, по всій країні вже невдовзі можуть почати діяти додаткові обмеження, анонсовані МОЗ.

З 9 листопада у Києві буде:

Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Перевезення у громадському транспорті тільки з 50% наповненням.

Окрім того, якщо уряд ухвалить рекомендовані МОЗ додаткові обмеження, то у столиці можуть обмежити роботу ТРЦ. Там працюватимуть виключно магазини, а ось зони харчування та дитячі кімнати будуть закритими.

Також у магазинах та аптеках можуть ввести години для людей похилого віку, аби вони могли безпечно придбати продукти чи ліки.

Ба більше – всі масові заходи теж можуть бути скасовані в разі ухвалення відповідних рекомендацій МОЗ.