В Україні знову діє помаранчева зона карантину: які обмеження
Оскільки в уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, то тепер у країні діє помаранчева зона карантину. Які обмеження передбачає помаранчева зона – читайте далі.
Карантин вихідного дня скасували, оскільки стабілізувалась ситуація в лікарнях, заявив напередодні прем’єр Денис Шмигаль. Тож в Україні як на вихідні, так і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони, повідомляє 24 канал.
Читайте також Коли буде локдаун в Україні: ймовірні дати і прогнози
Проте в Кабміні працюють над рішенням щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень.
Які заборони діють у помаранчеві зоні карантину
- заборонені концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має бути дистанція щонайменше у 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників;
- у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%;
- у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів. Таке ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів;
- у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць;
- заборонена робота дискотек і нічних клубів;
- заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками);
- з 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть працювати лише з доставкою;
- відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від 2 метрів, за одним столом – не більше 4 людей (не рахуючи неповнолітніх);
- заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збирати в окремий контейнер;
- всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Мінсоцполітики;
- заборонено відвідувати заклади освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене;
- заборонены планові госпіталізації, крім невідкладних.
останні новини про карантин і локдаун в Україні
-
-
-
02:01 3 грудДата початку локдауну в Україні: що кажуть у Кабміні
-
-
Поділитися новиною