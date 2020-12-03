Оскільки в уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, то тепер у країні діє помаранчева зона карантину. Які обмеження передбачає помаранчева зона – читайте далі.

Карантин вихідного дня скасували, оскільки стабілізувалась ситуація в лікарнях, заявив напередодні прем’єр Денис Шмигаль. Тож в Україні як на вихідні, так і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони, повідомляє 24 канал.

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Проте в Кабміні працюють над рішенням щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень.

Які заборони діють у помаранчеві зоні карантину