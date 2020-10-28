28 жовтня 2020 року помер чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. На цю посаду він балотувався і на нинішніх місцевих виборах. Причиною смерті лікарі називають захворювання на COVID-19.

Сайт 24 каналу зібрав найважливіші факти з біографії Анатолія Федорчука, подробиці про його політичну діяльність і участь у скандалах.

Що відомо Помер Анатолій Федорчук – мер Борисполя й головний претендент на посаду

Біографія Федорчука

Анатолій Соловйович Федорчук народився 26 листопада 1959 року в селі Малий Скнит на Хмельниччині.

Кар'єра розвивалася типово для тих часів: пройшов строкову військову службу (1978-1980), закінчив Київський державний педінститут за спеціальністю "історія, суспільствознавство і методика виховної роботи" (1985), працював вчителем історії в Бориспільської СШ №7 (1985-1987), а потім довгі 15 років служив у правоохоронних органах (1987-2002).

Саме робота правоохоронцем стала поштовхом у кар’єрі Федорчука. У 2002-му він став начальником відділу безпеки ЗАТ "ПентоПак" (виробник ковбасних оболонок), а потім щороку підіймався посадовими щаблями – в 2006-му вже був заступником генерального директора ЗАТ.

Мер Борисполя – кар'єра

У квітні 2006 року Федорчук за підтримки рейтингового Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) посів перше місце на виборах мера Борисполя і паралельно обійняв посаду голови Бориспільської міськради.

У 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича влада в країні радикально змінилася, але Федорчук залишився непохитним, бо пішов на місцеві вибори вже від Партії регіонів і був переобраний головою Бориспільської міської ради.

У 2014 році – після Революцію Гідності – Федорчук вийшов з Партії регіонів. І в 2015 році виграв вибори вже як висуванець партії "Наш край". Він зберігав посаду донині і на місцевих виборах-2020 йшов у мери міста знову від "Нашого краю". За даними екзитполу, Федорчук з 33% голосів знову перемагав…



Анатолій Федорчук намагався вберегтися від коронавірусу... / Фото Погляд

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Сім'я

У Федорчука залишилися дружина Наталія Іванівна (пенсіонерка, раніше працювала у фінансовому управлінні виконкому Бориспільської міської ради) і донька Олена.

Декларація

У декларації Федорчука за 2019 рік вказано, що йому належить будинок у Борисполі (площа – 214,40 кв. м), гараж (27,60 кв. м) і земельна ділянка (1000 кв. м). Як об'єкт будівництва також вказане господарське приміщення (31,9 кв. м).

За минулий рік Федорчук заробив за основним місцем роботи у виконкомі Бориспільської міськради 809 тисяч 683 гривні (в середньому – більше 67 тисяч гривень за місяць). Також мер отримував пенсію: загалом за 2019 рік – 92 тисяч 487 гривень.

На банківських рахунках Федорчука (станом на 2019 рік) лежить 16 701 доларів США і 220 тисяч 795 гривень.

Декларант також відзвітував, що минулого року його дружина Наталія отримала подарунок у негрошовому еквіваленті на суму 1 мільйон 101 тисяча 401 гривня.

Скандали і чутки

В останні роки Федорчук кілька разів ставав учасником гучних скандалів.

Найзапеклішим був вересень-2015. Спочатку Бориспільска міськрада проголосувала за виділення з бюджету 119 тисяч гривень на символічну міську пам’ятку – так зване "Крісло бажань". Опоненти мера – в першу чергу, представники "Радикальної партії" – вирішили, що голосування було сфальсифіковане, і 8 вересня під час засідання сталася бійка. У ній взяв активну участь депутат Ярослав Годунок, який згодом став відомий усій країні після словесної перепалки з Володимиром Зеленським (це саме через нього президент дзвонив Баканову). Пізніше на знак протесту проти витрат бюджетних грошей депутати подарували Федорчуку "золотий" унітаз, який встановили прямо на столі в залі засідань міськради.



Ярослав Годунок і Анатолій Федорчук / Фото з відкритих джерел

У тому ж вересні-2015 місто Бориспіль передало 20 гектарів своєї землі ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" (дочірнє підприємство корпорації "Рошен"). Тоді містяни і ЗМІ звинувачували Федорчука у заграванні з чинним на той момент Президентом України Петром Порошенком. Бориспільська міськрада проголосувала за виділення землі без аукціону, а Федорчук пояснив це рішення "бажанням утримати потенційного інвестора".

Після скандалу до персони мера Борисполя стали придивлятися ще прискіпливіше. І його опоненти згадали, що у Федорчука є квартира в окупованому Криму – в елітному житловому комплексі селища міського типу Гаспри. Квартира була куплена ще 2008 року, потім в 2011-му переписана на доньку Олену. Але навіть після анексії ця нерухомість буцімто ще належала Федорчукам. Втім, мер наявність такої квартири звісно заперечив, назвав інформацію "елементом брудної виборчої кампанії" і пообіцяв подарувати квартиру тому, хто її знайде.

Продовжилися скандали і за нової влади.

28 травня 2020 року заступника Федорчука – Дмитра Гопанчука – затримали за вимагання та отримання хабаря. Як повідомила ГПУ, він вимагав З0 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у забудовника – натомість обіцяв "не перешкоджати будівельним роботам". Але вже наступного дня Шевченківський суд Києва звільнив заступника мера з-під варти під його особисте зобов’язання.

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Ще через місяць, 30 червня 2020 року, на засіданні сесії Бориспільської міськради Федорчук заявив,що складає повноваження. За словами мера, таке рішення він прийняв через "неетичну вимогу" про його дострокову відставку від секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка (так-так, того самого). Однак більшість депутатів просто відмовилися голосувати за "самовбивчу" пропозицію мера зняти його з посади.

Таким чином, Федорчук залишився в кріслі мера Борисполя і на місцевих виборах-2020 пішов новий термін. Який, втім, уже не здобуде...