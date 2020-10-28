Від коронавірусу помер Анатолій Федорчук. Про це стало відомо 28 жовтня. Він був чинним мером Борисполя й лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.

Про смерть Анатолія Федорчука повідомив народний депутат і керівник виборчого штабу "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський у своєму телеграмі.

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До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер чинний мер Борисполя й лідер виборчої гонки Анатолій Федорчук,

– заявив Дубінський.

Що відомо про Анатолія Федорчука:

У листопаді йому мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії "Наш край".

Про Анатолія Федорчука відомо, що він жив у Борисполі щонайменше з 1985 року. Тут він працював вчителем історії, але згодом почав кар'єру в правоохоронних органах.

Загалом Федорчук був мером Борисполя ще з 2006 року. За цей час він змінив одразу три партії:

2006 – 2010 роки: партія "Батьківщина",

2010 – 2015 роки: "Партія регіонів",

2015 – 2020 роки: "Наш край".

Цікаво, що в липні 2020 року Анатолій Федорчук збирався у відставку через конфлікт з секретарем міськради Ярославом Годунком. Втім бориспільські депутати не змогли звільнити жодного з них.

Після цього мер Борисполя вирішив знову балотуватися – цього разу на посаду голови Бориспільської об'єднаної територіальної громади.