Помер Анатолій Федорчук – чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду
Від коронавірусу помер Анатолій Федорчук. Про це стало відомо 28 жовтня. Він був чинним мером Борисполя й лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.
Про смерть Анатолія Федорчука повідомив народний депутат і керівник виборчого штабу "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський у своєму телеграмі.
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До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер чинний мер Борисполя й лідер виборчої гонки Анатолій Федорчук,
– заявив Дубінський.
Що відомо про Анатолія Федорчука:
У листопаді йому мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії "Наш край".
Про Анатолія Федорчука відомо, що він жив у Борисполі щонайменше з 1985 року. Тут він працював вчителем історії, але згодом почав кар'єру в правоохоронних органах.
Загалом Федорчук був мером Борисполя ще з 2006 року. За цей час він змінив одразу три партії:
- 2006 – 2010 роки: партія "Батьківщина",
- 2010 – 2015 роки: "Партія регіонів",
- 2015 – 2020 роки: "Наш край".
Цікаво, що в липні 2020 року Анатолій Федорчук збирався у відставку через конфлікт з секретарем міськради Ярославом Годунком. Втім бориспільські депутати не змогли звільнити жодного з них.
Після цього мер Борисполя вирішив знову балотуватися – цього разу на посаду голови Бориспільської об'єднаної територіальної громади.