У США у віці 97 років помер відомий військовий пілот-випробовувач Чарльз (Чак) Єгер. Він став першою людиною у світі, яка змогла здолати звуковий бар'єр.

Про смерть Чака Єгера повідомила його дружина Вікторія у своєму твіттері. 24 канал розповість вам коротку біографію легендарного пілота. До слова Помер актор Девід Проуз – Дарт Вейдер з оригінальної трилогії "Зоряних війн" Він прожив надзвичайне життя. Він – найвеличніший пілот, а його спадщину сили, пригод і патріотизму пам'ятатимуть завжди,

– запевнила Вікторія Єгер. Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020 Що відомо про Чака Єгера: Його справжнє ім'я Чарльз Елвуд Єгер, але він більш відомий саме як Чак. Майбутній пілот народився ще 1923 року в Західній Вірджинії, США.

Він мріяв стати космонавтом, але не зміг потрапити до космічної програми Сполучених Штатів через відсутність вищої освіти. Та Чак не надто засмутився. Він заявив, що космонавти – просто пасажири, що тиснуть важелі за командою.

Тоді Єгер приєднався до повітряних сил армії США в 1941 році й брав участь у Другій світовій війні. На його рахунку 12 збитих німецьких винищувачів, зокрема 5 – в одиночних боях.

Та більш відомим він став за участь у проєкті, який спершу був засекречений. У його межах Чак Єгер 14 жовтня 1947 року став першою людиною у світі, яка змогла здолати швидкість звуку – на літаку Bell X-1.