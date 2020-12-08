Помер Чак Єгер – перша людина, що здолала швидкість звуку
У США у віці 97 років помер відомий військовий пілот-випробовувач Чарльз (Чак) Єгер. Він став першою людиною у світі, яка змогла здолати звуковий бар'єр.
Про смерть Чака Єгера повідомила його дружина Вікторія у своєму твіттері. 24 канал розповість вам коротку біографію легендарного пілота.
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Він прожив надзвичайне життя. Він – найвеличніший пілот, а його спадщину сили, пригод і патріотизму пам'ятатимуть завжди,
– запевнила Вікторія Єгер.
Що відомо про Чака Єгера:
- Його справжнє ім'я Чарльз Елвуд Єгер, але він більш відомий саме як Чак. Майбутній пілот народився ще 1923 року в Західній Вірджинії, США.
- Він мріяв стати космонавтом, але не зміг потрапити до космічної програми Сполучених Штатів через відсутність вищої освіти. Та Чак не надто засмутився. Він заявив, що космонавти – просто пасажири, що тиснуть важелі за командою.
- Тоді Єгер приєднався до повітряних сил армії США в 1941 році й брав участь у Другій світовій війні. На його рахунку 12 збитих німецьких винищувачів, зокрема 5 – в одиночних боях.
- Та більш відомим він став за участь у проєкті, який спершу був засекречений. У його межах Чак Єгер 14 жовтня 1947 року став першою людиною у світі, яка змогла здолати швидкість звуку – на літаку Bell X-1.
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