Колишній президент Світового банку Джеймс Вулфенсон помер у віці 86 років. Він очолював організацію з 1995 по 2005 рік та був відомий своєю боротьбою з бідністю.

Про смерть Джеймса Вульфенсона повідомляє Washington Post з посиланням на заяву Інституту перспективних досліджень в Прінстоні.

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Економіст помер 25 листопада у своєму будинку в районі Манхеттен (Нью-Йорк). Його син Адам повідомив, що батько в останні роки мав низку захворювань. А помер від пневмонії, не пов'язаної з COVID-19.

Світовий банк Вулфенсон очолював протягом 10 років – з 1995 по 2005 рік.

Що кажуть про Вулфенсона лідери світових організацій

Нинішній глава організації Девід Малпасс зазначив, що Вулфенсон на цій посаді зосередився на проблемі скорочення бідності та подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією.

У 1996 році Вулфенсон разом з Міжнародним валютним фондом почав програму для бідних країн, які мали значні борги. Завдяки цьому борги вдалося зменшити на більш ніж 53 мільярдів доларів для 27 країн світу.

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що Вулфенсон присвятив своє життя боротьбі з бідністю, яку вів ретельно і професійно. За її словами, "він став буквально голосом бідних людей на нашій планеті".