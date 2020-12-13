У Росії 13 грудня помер місцевий народний артист Євген Хорошевцев, якого називали "голосом" Кремля. Він був диктором офіційних подій за участі Володимира Путіна.

На момент смерті артисту було 76 років. Про смерть Євгена Хорошевцева повідомляє Интерфакс з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

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Володимир Путін вже передав свої співчуття рідним і близьким покійного. Пєсков зі свого боку нагадав, що Євген Хорошевцев був учнем відомого радянського актора й диктора Юрія Левітана.

Євген Олександрович був народним артистом Росії, "голосом" Кремля. Саме його голос всі чули в коментарях на параді, на всіх урочистих заходах за участю глави держави,

– розповів речник Путіна.

За даними деяких російських ЗМІ, причиною смерті актора були ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.



Євген Хорошевцев помер у 76 років / Фото ТАСС

Що відомо про Євгена Хорошевцева