Так званий глава адміністрації нині окупованого українського міста Ялти Іван Імгрунт помер 18 жовтня у віці 59 років. Він хворів на коронавірус, що, найімовірніше, і стало причиною смерті окупанта.

Про смерть Івана Імгрунта з посиланням на його заступницю повідомляє російське видання ТАСС.

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Його госпіталізували з коронавірусною інфекцією і двосторонньою пневмонією ще 30 вересня. З того часу ставленик окупантів боровся з хворобою.

До слова, лікування він проходив у клініці Санкт-Петербурга, а не в "рідному" Криму, в який приїхав лише через 5 років після окупації півострова.

Наразі точна причина його смерті невідома, але коронавірус залишається основною версією.

Коротко про Івана Імгрунта: