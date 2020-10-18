Помер Іван Імгрунт – російський окупант, що керував Ялтою
Так званий глава адміністрації нині окупованого українського міста Ялти Іван Імгрунт помер 18 жовтня у віці 59 років. Він хворів на коронавірус, що, найімовірніше, і стало причиною смерті окупанта.
Про смерть Івана Імгрунта з посиланням на його заступницю повідомляє російське видання ТАСС.
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Його госпіталізували з коронавірусною інфекцією і двосторонньою пневмонією ще 30 вересня. З того часу ставленик окупантів боровся з хворобою.
До слова, лікування він проходив у клініці Санкт-Петербурга, а не в "рідному" Криму, в який приїхав лише через 5 років після окупації півострова.
Наразі точна причина його смерті невідома, але коронавірус залишається основною версією.
Коротко про Івана Імгрунта:
- Це звичайнісінький російський дрібний чиновник. Свою кар'єру Іван Імгрунт розпочинав в органах прокуратури.
- Далі протягом 17 років, у період 2000 – 2017 років, працював главою муніципальної освіти Бєлорєченського району, Краснодарського краю.
- У 2019 році подався в окупований Крим. Спершу працював помічником так званого голови ради міністрів Криму, а в листопаді 2019 окупанти дозволили йому керувати Ялтою.