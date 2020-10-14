Військовий Микола Микитенко помер 14 жовтня у лікарні. У ніч на 11 жовтня він підпалив себе на Майдані Незалежності.

Про смерть 49-річного військового повідомила його донька Юлія Микитенко у фейсбуці.

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Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром,

– написала донька загиблого.

Унаслідок самопідпалу військовий отримав 90% опіків тіла. Микитенко впав у кому. Подруга його доньки 13 жовтня повідомила, що надії на порятунок чоловіка уже немає, "усі просто чекають".

Що відомо про причини самопідпалу

У поліції заявили, що наразі не знають про причини самопідпалу Микитенка. Однак активісти та донька загиблого переконані: причиною такого вчинку став протест проти дій чинної влади. Юлія Микитенко пояснювала, що її тато усвідомлював свої дії.

Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані,

– зізналася Микитенко.

На своїй сторінці у фейсбуці військовий неодноразово критикував ситуацію в Україні. Останній пост він написав у день, коли вчинив самопідпал.

Що відомо про Миколу Микитенка