Через хворобу помер Олександр Луговий, якого на виборах 25 жовтня обрали мером Конотопа. Політик ще не встиг заступити на нову посаду. Причиною передчасної смерті Олександра Лугового стала коронавірусна хвороба.

Пішов з життя обраний міським головою Конотопа Олександр Луговий, повідомив у своєму фейсбуці народний депутат України Ігор Молоток.

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Страшна звістка й велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так,

– розповів парламентар.

Ігор Молоток висловив свої співчуття рідним і близьким покійного, а також побажав витримки та єдності громаді Конотопа, яка лише нещодавно обрала Олександра Лугового керівником міста.

Що відомо про Олександра Лугового:

На виборах 25 жовтня його обрали мером Конотопа, але змінити на цій посаді Артема Семеніхіна він ще не встиг. До цього Луговий був депутатом Конотопської районної ради.

Олександр Луговий одружений. Крім дружини Наталії, у нього залишився син Віталій. Сім'я живе в селі Кузьках, що під Конотопом.

У середині 2000-их політик був членом "Партії регіонів". Втім, він не зміг разом з партією потрапити ні в Сумську обласну раду у 2006 році, ні у Верховну Раду наступного року.

Результати виборів у Конотопі:

Олександр Луговий (самовисуванець) – 37,34%,

Артем Семеніхін ("Свобода") – 31,87%,

Іван Огрохін ("Наш край") – 7,26%,

Сергій Завгородній (самовисуванець) – 4,56%,

Микола Пасько (самовисуванець) – 3,73%,

Інна Пащенко ("Самопоміч") – 3,58%.

Решта кандидатів набрали менш як 3%. Оскільки в Конотопській міській громаді менше ніж 70 тисяч виборців, другий тур для визначення мера тут не був потрібен.

Таким чином Олександр Луговий обійшов у перегонах чинного мера Артема Семеніхіна, але так і не встиг змінити його на посаді. Схоже, у місті відбудеться повторне голосування на виборах мера.