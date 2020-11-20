Сербський патріарх Іриней помер через коронавірус: що відомо
У лікарні помер 90-річний очільник Сербської православної церкви патріарх Іриней. Він хворів коронавірусом й останнім часом перебував у вкрай важкому стані.
Про смерть патріарха Іринея у своєму інстаграмі розповів президент Сербії Александар Вучич.
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Для мене було честю знати вас. Такі як ви ніколи не йдуть,
– написав Вучич.
Медики ще раніше підтвердили, що у священнослужителя підвищується серцева недостатність. Втім, тоді стан патріарха вдалося стабілізувати.
Що цікаво, деякі сербські ЗМІ ще 19 листопада оголосили про смерть Іринея. Та тоді в Сербській православній церкві запевнили, що патріарх живий, хоча й у важкому стані.
На початку листопада Іринея помітили на похороні сербського митрополита Амфілохія. Попри пандемію, величезна кількість людей, що там зібралися, були без масок. Очевидці розповідали, що Іриней постійно й дуже сильно кашляв.
Що відомо про патріарха Іринея:
- Це 90-річний сербський священнослужитель. При народженні отримав ім'я Мирослава Гавриловича. Сербську православну церкву очолював з 2010 року.
- Що цікаво, Сербська православна церква є ключовою союзницею Російської православної церкви, яка здійснює релігійну експансію в України.
- При цьому Іриней за своє життя удостоївся двох державних нагород – сербської та української. Орден князя Ярослава Мудрого він отримав у 2013 році з нагоди 1025-ої річниці хрещення Русі від Віктора Януковича.
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