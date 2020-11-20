У лікарні помер 90-річний очільник Сербської православної церкви патріарх Іриней. Він хворів коронавірусом й останнім часом перебував у вкрай важкому стані.

Про смерть патріарха Іринея у своєму інстаграмі розповів президент Сербії Александар Вучич.

До слова У трьох предстоятелів православної церкви виявили COVID-19: один у важкому стані

Для мене було честю знати вас. Такі як ви ніколи не йдуть,

– написав Вучич.

Медики ще раніше підтвердили, що у священнослужителя підвищується серцева недостатність. Втім, тоді стан патріарха вдалося стабілізувати.

Що цікаво, деякі сербські ЗМІ ще 19 листопада оголосили про смерть Іринея. Та тоді в Сербській православній церкві запевнили, що патріарх живий, хоча й у важкому стані.

На початку листопада Іринея помітили на похороні сербського митрополита Амфілохія. Попри пандемію, величезна кількість людей, що там зібралися, були без масок. Очевидці розповідали, що Іриней постійно й дуже сильно кашляв.

Що відомо про патріарха Іринея: