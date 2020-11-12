У мінській лікарні 12 листопада помер 31-річний Роман Бондаренко. Напередодні його жорстоко побили білоруські силовики.

Бондаренка затримали у дворі його будинку. Про це повідомляє "Бінокль".

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За даними місцевих видань, невідомі у дворі Мінська зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді щось сказав. Тоді невідомі накинулися на чоловіка і почали його бити. Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли.

Між людиною в масці і невідомим хлопцем зав'язалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав. Потім він щось сказав, і людина в масці запитав: "Ти чого борзий такий?". Відштовхнув Рому ближче до муралу, він намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірці на майданчику. Він сильно вдарився головою,

– розповіла очевидиця.

Побиття Романа Бондаренка: дивіться відео 18+:

Про подальшу долю Бондаренка його рідні дізналися у місцевому відділку поліції. Там заявили, що чоловік був у них, але наразі перебуває у лікарні. Туди він нібито потрапив після бійки.

Що сказали лікарі

Медики діагностували у постраждалого набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми на синці. У лікарні Бондаренко впав у кому. Операція не допомогла. Лікарі оцінювали його шанси на виживання як 1 до 1000.

Незадовго до смерті Бондаренка до нього у реанімацію впустили маму.

Що каже МВС Білорусі

В МВС заявили, що постраждалого побили нібито не силовики, а "небайдужі громадяни". Люди начебто проти символіки протестів, якою прикрашають двори.

Що сказала Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила співчуття рідним загиблого. Вона наголосила, що країна ніколи не пробачить вбивства Бондаренка.

"Роман Бондаренко був убитий учасниками режиму. Він став невинною жертвою нелюдської системи, яка вважає життя людей витратами влади. Всі ми розуміємо, що на його місці міг опинитися будь-хто мирна людина. Ми впишемо ім'я Романа в історію нової Білорусі, як ім'я героя", – наголосила опозиціонерка.

У центрі Мінська розпочалися акції вшанування пам'яті Бондаренка. Люди запалюють свічки та приносять квіти.



Вшанування пам'яті Бондаренка / Фото TUT.BY



Вшанування пам'яті Бондаренка / Фото TUT.BY

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