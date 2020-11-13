У Великій Британії від коронавірусу помер серійний вбивця Пітер Саткліфф, відомий як "Йоркширський різник". Він був засуджений до довічного ув'язнення.

Після зараження COVID-19 чоловіка госпіталізували в університетську лікарню Північного Дарема. Однак від лікування чоловік відмовився. Про це пише Mirror.

До слова Перша ефективна вакцина проти COVID-19 від Pfizer: У Британії вакцинацію можуть почати у грудні

У 1981 році Пітер Саткліфф засудили за вбивство 13 жінок і замах на життя ще 7.

Що відомо про Пітера Саткліффа