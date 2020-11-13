Від коронавірусу помер серійний вбивця жінок, відомий як "Йоркширський різник"
У Великій Британії від коронавірусу помер серійний вбивця Пітер Саткліфф, відомий як "Йоркширський різник". Він був засуджений до довічного ув'язнення.
Після зараження COVID-19 чоловіка госпіталізували в університетську лікарню Північного Дарема. Однак від лікування чоловік відмовився. Про це пише Mirror.
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У 1981 році Пітер Саткліфф засудили за вбивство 13 жінок і замах на життя ще 7.
Що відомо про Пітера Саткліффа
- Наприкінці 1960-х років Саткліфф почав здійснювати напади на жінок. Перше вбивство скоїв у 1975 році просто на дитячому майданчику. Від рук чоловіка загинула мати 4 дітей, 28-річна Віломена Маккен з міста Лідс.
- Після цього зловмисник продовжував вбивства. У ті часи поліція радила жінкам не виходити з дому ввечері насамоті.
- Під час суду Саткліфф заявляв, що "божественні голоси" закликали його вбивати повій. Однак попри спроби уникнути відповідальності його засудили до довічного ув'язнення.
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