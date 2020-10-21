Одіозний російський протоієрей Дмитро Смирнов помер 21 жовтня на 70-му році життя. Причину смерті священнослужителя не повідомляють, однак відомо, що навесні Смирнова госпіталізовували з COVID-19.

Коли протоієрея виписали з лікарні, він на час реабілітації відійшов від церковних справ. Про це повідомив телеграм-канал Медуза – LIVE.

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Протоієрей Смирнов "прославився" не лише церковними звершеннями, але й скандальними висловлюваннями.

Що казав Смирнов про коронавірус

На початку пандемії COVID-19 протоієрей заявив, що коронавірус має позитивний вплив на людство.

За словами Смирнова, смертельна хвороба зменшила людський егоїзм та пробудила бажання допомагати ближнім.

Смерть лікарів протоієрей прокоментував так: "ці люди віддали своє життя за ближніх і пережили любов, яка перевищує егоїзм".

Смирнов також наголосив, що люди, які через COVID-19 втратили роботу, можуть просити милостиню. А от заощадження, на думку протоієрея, – це зло. Священнослужитель заявляв, що "хто має відкладені гроші, той не може сподіватися на Бога".

Що казав протоієрей про жінок

Цивільних дружин протоієрей назвав "безкоштовними повіями", які лише надають чоловікам певні послуги.

Згодом Смирнов спробував виправдатися, однак знову образив жінок. Шлюб священнослужитель порівняв з покупкою автомобіля. У своїх гіпотезах Смирнов поставив жінку, як річ, в один ряд з машиною та квартирою.

Окрім того, протоієрей наголошував, що дівчаткам не потрібна освіта. Набагато важливіше навчити їх вести домашнє господарство та виховувати дітей.

Що казав Смирнов про ядерну зброю

Протоієрей заявляв, що ядерна зброя є запорукою існування Росії, її культури та традицій.

Окрім того, на думку Смирнова, Росія не нападала на жодну країну і використовує зброю лише для оборони.

Зверніть увагу! Станом на 21 жовтня в Росії зафіксовано 1,43 мільйона заражених коронавірусом. Померли вже понад 24 тисячі людей.