Помер скандальний російський протоієрей Смирнов: головні "зашквари" священнослужителя
Одіозний російський протоієрей Дмитро Смирнов помер 21 жовтня на 70-му році життя. Причину смерті священнослужителя не повідомляють, однак відомо, що навесні Смирнова госпіталізовували з COVID-19.
Коли протоієрея виписали з лікарні, він на час реабілітації відійшов від церковних справ. Про це повідомив телеграм-канал Медуза – LIVE.
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Протоієрей Смирнов "прославився" не лише церковними звершеннями, але й скандальними висловлюваннями.
Що казав Смирнов про коронавірус
- На початку пандемії COVID-19 протоієрей заявив, що коронавірус має позитивний вплив на людство.
- За словами Смирнова, смертельна хвороба зменшила людський егоїзм та пробудила бажання допомагати ближнім.
- Смерть лікарів протоієрей прокоментував так: "ці люди віддали своє життя за ближніх і пережили любов, яка перевищує егоїзм".
- Смирнов також наголосив, що люди, які через COVID-19 втратили роботу, можуть просити милостиню. А от заощадження, на думку протоієрея, – це зло. Священнослужитель заявляв, що "хто має відкладені гроші, той не може сподіватися на Бога".
Що казав протоієрей про жінок
- Цивільних дружин протоієрей назвав "безкоштовними повіями", які лише надають чоловікам певні послуги.
- Згодом Смирнов спробував виправдатися, однак знову образив жінок. Шлюб священнослужитель порівняв з покупкою автомобіля. У своїх гіпотезах Смирнов поставив жінку, як річ, в один ряд з машиною та квартирою.
- Окрім того, протоієрей наголошував, що дівчаткам не потрібна освіта. Набагато важливіше навчити їх вести домашнє господарство та виховувати дітей.
Що казав Смирнов про ядерну зброю
- Протоієрей заявляв, що ядерна зброя є запорукою існування Росії, її культури та традицій.
- Окрім того, на думку Смирнова, Росія не нападала на жодну країну і використовує зброю лише для оборони.