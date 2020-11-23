Співзасновник флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Квінн помер у віці 37 років. Причиною смерті стало захворювання бічного аміотрофічного склерозу.

Саме Квінн привернув увагу суспільства до цього захворювання. Про це повідомила Асоціація БАС.

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Ми з глибоким сумом повідомляємо, що Пат Квінн помер. Пат був співзасновником Ice Bucket Challenge для БАС та надихнув мільйони людей по всьому світу,

– заявили в організації.

Що відомо про Пата Квінна

У Квінна діагностували бічний аміотрофічний склероз у 2013 році, коли йому було 30 років. Після встановлення діагнозу він та його друг Піт Фрейтс почали розповсюджувати інформацію про БАС та збирати кошти для боротьби хворобою. У грудні 2019 року 34-річний Фрейтс помер, він боровся з хворобою 7 років.

Влітку 2014 року флешмоб Ice Bucket Challenge став вірусним у соціальних мережах. Тоді люди почали оприлюднювати відео, на яких виливали собі на голову відро крижаної води. Водночас вони передавали так звану естафету іншим, закликаючи їх до відповідних дій та до пожертви на дослідження БАС.

Довідка. "Найбільший феномен соцмереж в історії" – так в асоціації БАС оцінили флешмоб Ice Bucket Challenge. За відповідними даними, він допоміг зібрати 115 мільйонів доларів для організації та 220 мільйонів загалом по світу. Це допомогло здійснити нові дослідження бічного аміотрофічного склерозу та заохотило інвестиції щодо вивчення хвороби.