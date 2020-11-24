За добу 24 листопада на Донбасі зафіксували 2 порушення перемир'я з боку бойовиків. Внаслідок ворожого пострілу снайпера український військовий загинув.

Снайпер працював в районі Авдіївки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Важливо Бойовики все частіше зривають перемир'я на Донбасі: український боєць у важкому стані

Снайпер поранив українського військового. Медики боролись за його життя. Проте на жаль, боєць помер. В ООС висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

До речі, про дії проросійських бойовиків вже повідомили представникам ОБСЄ.

Де ще стріляли бойовики

Крім цього, неподалік Шумів окупанти відкривали вогонь з гранатомета і стрілецької зброї.

Окупанти майже щодня порушують режим припинення вогню

Українські воїни дотримуються тиші. Натомість бойовики порушують перемир'я практично щодня. Наприклад, за добу 23 листопада окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

До слова, перемир'я на Донбасі триває з 27 липня.