У столиці у віці 88 років помер відомий український вчений Вадим Березовський. Він був професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Премії Академії наук УРСР, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, а також батьком екснардепки Ольги Богомолець.

Про смерть батька у фейсбуці повідомила його дочка, колишня народна депутатка, докторка медичних наук Ольга Богомолець.

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Не стало тата… Професор Березовський Вадим – веселий, безперервний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні,

– написала вона.

За інформацією Богомолець, професор помер в суботу, о 18:30 у Києві. Причину смерті вона не назвала.

Прощання з Вадимом Якимовичем пройде о 12:00, в понеділок, 16 листопада, на Байковому кладовищі.



У Києві помер професор медицини Вадим Березовський / Фейсбук Ольги Богомолець

Що відомо про Вадима Березовського