У Києві помер Вадим Березовський – професор медицини і батько Ольги Богомолець
У столиці у віці 88 років помер відомий український вчений Вадим Березовський. Він був професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Премії Академії наук УРСР, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, а також батьком екснардепки Ольги Богомолець.
Про смерть батька у фейсбуці повідомила його дочка, колишня народна депутатка, докторка медичних наук Ольга Богомолець.
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Не стало тата… Професор Березовський Вадим – веселий, безперервний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні,
– написала вона.
За інформацією Богомолець, професор помер в суботу, о 18:30 у Києві. Причину смерті вона не назвала.
Прощання з Вадимом Якимовичем пройде о 12:00, в понеділок, 16 листопада, на Байковому кладовищі.
У Києві помер професор медицини Вадим Березовський / Фейсбук Ольги Богомолець
Що відомо про Вадима Березовського
- Народився 29 серпня 1932 року у столиці. Навчався у Київському медичному інституті на лікувальному факультеті.
- Протягом довгих років його лікарської практики зробив багато розробок, написав десятки монографій, а також є автором відкриттів у галузі фізіології.
- У співпраці з патофізіологом Миколою Сиротиніним першим в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканинах.
- Був лауреатом премії Президії АН УРСР за напрацювання та впровадження у промислове виробництво оксинтензометра – першого в СРСР приладу для вимірювання напруження кисню в тканинах тварин і людей.
- Разом зі співробітниками відділу кардіології створив та запатентував пристрій дискретного вимірювання систолічної та діастолічної напруги кисню в міокарді.
- Також створив генератори штучного гірського повітря, які здатні забезпечити індивідуальне дозування нормобаричної саногенної гіпоксії — прилади "Борей" і "Оротон".
- Березовський активно виступав проти забудови Олександрівської лікарні.
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