Від коронавірусу 8 грудня помер Вадим Чорний. Він був співвласником одеського готелю "Токіо Стар", працював у різні роки в міській владі та навіть написав релігійну книгу. Біографію Чорного читайте в матеріалі 24 каналу.

Чорний лікувався від коронавірусу в лікарні "Феофанія". Стан бізнесмена 2 тижні був вкрай важким, він перебував у комі, повідомляє 24 канал.

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Біографія Вадима Чорного

Вадим Чорний народився в 1972 році.

Мав 2 вищі освіти: економічну та юридичну. Також має підготовку в галузі політичної філософії.

Був власником одеських готелів "Зірка" і частини приміщень, де був готель "Токіо Стар", будівлі колишнього ресторану "Київ" на Грецькій площі в Одесі збудованого там же паркінгу.



Вадим Чорний на засіданні суду у справі про пожежу в "Токіо Стар" / Фото "Радіо Свобода"

Політична кар'єра

У 1994 – 1998 роках Чорний був депутатом Одеської міськради.

У 1998 – 2002 роках був мером міста Арциз Одеської області. Зауважимо, що на момент обрання Чорного мером йому було всього 26 років. Під час перебування на посаді повністю ліквідував місцевий міськвиконком. Апарат міської ради при ньому складався лише з 4 людей.

Чорний також був кандидатом у мери Одеси в 1998 і 2010 роках.

З 2002 року був лідером партії "Союз Анархістів України".

З листопада 2010 року до червня 2011 року був директором комунального підприємства "Спеціалізований монтажно-сервісний підрозділ" (СМЕП).

У 2012 році балотувався до Верховної Ради від "Блоку Наталії Вітренко".

Був радником мера Одеси з боротьби з корупцією.

Чорний також був власником сайту "Хоробро". Мав в оренді телеканал "Моя Одеса".

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Чорний – автор книги "Ісус, який не знав Христа". У книзі Чорний зробив висновок про тотальну фальсифікацію євангельських текстів з використанням популярних філософських доктрин того часу, і описів чудес, властивих релігіям прилеглих народів.

У серпні 2019 року Чорного відправили до СІЗО у зв’язку з пожежею в готелі "Токіо Стар", а саме – за підозрою в порушенні правил вимог пожежної безпеки, які спричинили тяжкі наслідки.

Пожежа спалахнула в ніч проти 17 серпня 2019 року. В ній загинули 9 людей.

Причиною пожежі стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

Під варту взяли Чорного як співвласника готелю і старшу адміністраторку Ірина Паровик.

Ще одному співвласнику готелю Сергію Дурачу і головному інженерові заочно повідомили про підозру.

Згодом Чорному замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

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Фото з місця пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі

На судових засіданнях щодо обрання запобіжного заходу Чорний переконував, що в усіх приміщеннях готелю були встановлені протипожежні засоби, які відповідали усім необхідним нормам, і вони спрацювали. За його словами, там були і розприскувачі води, і світлова сигналізація, і звукова сигналізація. Ці слова підтверджували правоохоронці.

Чорний також наголошував, що відповідальність за настільки сильну пожежу та людські жертви несе компанія, що не передала інформацію про пожежу з пульта до державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зауважимо, що пожежу в "Токіо Стар" коментував президент Володимир Зеленський. Він вбачав у трагедії провину саме Чорного.

Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості,

– заявляв президент у соцмережах.

Зауважимо, що в листопаді 2019 року Чорного відпустили з СІЗО під домашній арешт.