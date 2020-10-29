Від коронавірусу помер Валерій Бабич – екснардеп і кандидат у президенти
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На 67 році життя 29 жовтня помер колишній народний депутат України Валерій Бабич. Причиною смерті колишнього політика називають коронавірусну хворобу.
Про смерть Валерія Бабича повідомила прессекретарка "Українського союзу підприємців і промисловців" Марина Кінах.
До слова Помер Анатолій Федорчук – чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду
Сьогодні від цієї страшної хвороби пішов чоловік великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич,
– повідомила Марина Кінах.
Вона висловила свої щирі співчуття рподичам, друзям і колегам Валерія Бабича.
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