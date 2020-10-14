Український філолог, доктор філологічних наук та професор Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Олександр Пономарів помер вранці 14 жовтня. Він вже рік перебував у лікарні.

Видатний науковець не дожив кількох днів до свого 85-річчя. Про смерть Пономаріва пише "Громадське" з посиланням на слова директора Інституту журналістики Володимира Різуна.

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Відомо, що у Пономаріва був перелом хребта, і він у тяжкому стані перебував у лікарні тривалий час. Наприкінці червня професор невдало впав та отримав таку складну травму.

Нардеп Микола Княжицький повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що прощання з видатним українським мовознавцем відбудеться у суботу, 17 жовтня.

24 канал висловлює щирі співчуття родичам та близьким Олександра Пономаріва.

Що відомо про Олександра Пономаріва: коротко