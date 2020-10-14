Помер відомий український філолог Олександр Пономарів
Український філолог, доктор філологічних наук та професор Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Олександр Пономарів помер вранці 14 жовтня. Він вже рік перебував у лікарні.
Видатний науковець не дожив кількох днів до свого 85-річчя. Про смерть Пономаріва пише "Громадське" з посиланням на слова директора Інституту журналістики Володимира Різуна.
Раніше Від коронавірусу помер відомий академік НАПН Ярослав Олійник
Відомо, що у Пономаріва був перелом хребта, і він у тяжкому стані перебував у лікарні тривалий час. Наприкінці червня професор невдало впав та отримав таку складну травму.
Нардеп Микола Княжицький повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що прощання з видатним українським мовознавцем відбудеться у суботу, 17 жовтня.
24 канал висловлює щирі співчуття родичам та близьким Олександра Пономаріва.
Що відомо про Олександра Пономаріва: коротко
- Він був професором кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Викладав там професор аж 40 років і став справжньою легендою.
- За його авторством видано понад 250 наукових робіт зі стилістики та культури української мови, він є співавтором та укладачем щонайменше 6 словників та 4 підручників.
- Пономарів був членом Академії наук вищої школи та входив у Національну комісію України з питань правопису.
- Вів блог на BBC Україна, в якому розповідав про тонкощі української мови та правильне вживання тих чи інших слів.
- 17 жовтня професорові мало виповнитися 85 років.