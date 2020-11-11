Від коронавірусу у Полтаві помер військовий лікар: подробиці
Від ускладнень коронавірусу 10 листопада у Полтаві помер військовий лікар Віталій Нетребовський. Раніше чоловік був медиком на війні на Донбасі.
Що відомо про Нетребовського
Нетребовський приєднався до військових на Сході у 2014 році, він був капітаном медичної служби. Про це повідомили на сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.
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У 2016 році лікар завершив службу. Потім працював у міській лікарні Полтави. Під час пандемії Нетребовський лікував пацієнтів з коронавірусом.
Із сумом повідомляємо про втрату нашого побратима, чудового лікаря та прекрасної людини Віталія Нетребовського. Висловлюємо щирі співчуття родині Віталія,
– написали у бригаді.
За інформацією "Полтавщини", прощатись з Нетребовським будуть 12 листопада на території Полтавської обласної клінічної лікарні Скліфосовського.
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