На світанку 7 листопада на передовій у Луганській області загинув 20-річний військовий Олег Свинарик. Причини смерті військового наразі невідомі, але в штабі ООС уточнили 24 каналу, що це точно була не бойова втрата.

Олег Свинарик загинув близько 6 ранку 7 листопада в районі селища Половинкине, Луганської області. Про це першим повідомив військовий Володимир Штурм у своєму фейсбуці.

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Що відомо про загиблого

Олег Свинарик народився 23 серпня 2000 року – на момент смерті йому виповнилося всього 20 років.

Родом хлопець з села Арламівська Воля Мостиського району Львівської області.

В Олега залишилися батьки й двоє рідних братів.

Хлопець самостійно вирішив підписати контракт зі Збройними силами України у 2019 році. Він проходив військову службу в 80 окремій десантно-штурмовій бригаді.

Що відомо про загибель Олега Свинарика

Відомо, що трагедія трапилася о 6 ранку 7 листопада, та її обставини наразі не розголошують.

За даними штабу ООС, станом на 18 годину 7 листопада ворожих обстрілів на передовій не зафіксовано. Цю ж інформацію підтверидили в пресцентрі штабу в коментарі 24 каналу.

Нам уточнили, що не володіють інформацією щодо обставин загибелі військового, але це точно була не бойова втрата.



Військовий Олег Свинарик / Фото ГО "Центр Гарант"