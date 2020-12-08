Помер колишній міністр оборони СРСРС Євген Шапошников. Чоловік очолював міністерство ше у 1991 році. Причина смерті наразі невідома.

Ймовірно, у Шапошникова був коронавірус

Так, причину смерті встановлюють. Однак у мережі є інформація, що 25 листопада у Шапошникова виявили коронавірус. Про це повідомляє "Дождь".

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Ексміністра доставили в одну з московських лікарень і підключили до ШВЛ. Проте вже 5 грудня його стан погіршився.

Що відомо про Шапошникова

Протягом кількох місяців у 1991 році Шапошников очолював міністерство оборони СРСР.

На цю посаду його призначив тодішній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Після розпаду Союзу Шапошников був головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил.

Згодом у 1995 – 1997 роках Шапошников працював гендиректором "Аерофлоту", потім - помічником президента Росії з питань розвитку космосу та авіації.

У 2004 – 2009 роках чоловік був на посаді радника гендиректора "ОКБ Сухого".

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