Після важкої хвороби у віці 55 років помер Сергій Черненко. Він був журналістом, аналітиком, дослідником засобів масової інформації та учасником першого складу редакції "Телекритики" і "Детектор медіа".

Інформацію про смерть медіаексперта розповів його друг Ярослав Латко. Про це повідомили на сайті "Детектор медіа".

Варто прочитати "Не знаємо, кого кремували": в Індії чоловік повернувся додому через тиждень після "смерті"

Яка причина смерті

За словами рідних, журналіст важко хворів. Також він пережив 4 інсульти.

"Детектор медіа" висловлює співчуття рідним та близьким Сергія Черненка. Глибоко сумуємо, наш щирий друг і колега,

– зазначили журналісти.

Ховати Черненка будуть в Тернополі, поруч з матір'ю. Про час і місце прощання повідомлять 30 листопада.

Що відомо про Сергія Черненка: головні факти