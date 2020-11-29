У 55-річному віці помер журналіст Сергій Черненко: що про нього відомо
Після важкої хвороби у віці 55 років помер Сергій Черненко. Він був журналістом, аналітиком, дослідником засобів масової інформації та учасником першого складу редакції "Телекритики" і "Детектор медіа".
Інформацію про смерть медіаексперта розповів його друг Ярослав Латко. Про це повідомили на сайті "Детектор медіа".
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Яка причина смерті
За словами рідних, журналіст важко хворів. Також він пережив 4 інсульти.
"Детектор медіа" висловлює співчуття рідним та близьким Сергія Черненка. Глибоко сумуємо, наш щирий друг і колега,
– зазначили журналісти.
Ховати Черненка будуть в Тернополі, поруч з матір'ю. Про час і місце прощання повідомлять 30 листопада.
Що відомо про Сергія Черненка: головні факти
- Сергій Черненко працював в 1990-х роках у газеті "День".
- У вересні 2001 року приєднався до команди Наталії Лігачової, яка створила онлайн-видання "Телекритика".
- До травня 2005 року Черненко працював у команді "Детектор медіа". Надалі залишався регулярним дописувачем видання.
- Експерт займався глибокими дослідженнями медіа. Він працював в Національному інституті стратегічних досліджень завідувачем сектором моніторингових досліджень відділу зовнішніх комунікацій.
- Також був членом Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики.
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