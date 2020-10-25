У Дніпрі померла найстарша українська волонтерка – Людмила Савченко. Жінка пережила Голодомор та Другу світову війну, а останні роки свого життя присвятила допомозі українським воїнам, які захищають Україну на Донбасі.

Військові лагідно називали волонтерку бабусею Людою. Про її смерть 24 жовтня на своїй сторінці у фейсбуці повідомила офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.

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Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам. Земля пухом бабусі Люді, вічная пам'ять,

– написала Білозерська.

Дивіться фото Людмили Савченко з військовими / Фото з фейсбук-сторінки Марти Туманової

Що відомо про волонтерство Савченко

Волонтерці Савченко було майже 90 років. Вона мріяла побувати на фронті, але коли їй запропонували поїхати на Донбасі, відмовилася, бо не хотіла ставати тягарем для солдатів.

Савченко готувала їжу та годувала поранених у лікарні в Дніпрі, а також працювала у пункті відпочинку для військових "Вокзал Дніпро".

Що кажуть українці про Савченко

Українці вражені новиною про смерть волонтерки. У мережі вони діляться зворушливими коментарями про активістку. Пропонуємо найщемливіші: