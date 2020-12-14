Слідчі Бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вручили підозри в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастра, а також посереднику у дачі хабара голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роману Лещенку.

Про це мовиться у повідомленні НАБУ.

Як повідомили в Бюро, восени цього року Лещенко поінформував правоохоронні органи про те, що йому запропонували хабар в розмірі 170 тис. доларів за видачу дозволів на виділення земельних ділянок підставним особам. У листопаді під контролем НАБУ двоє чоловіків передали Лещенку першу частину суми – 26,9 тисяч. 9 грудня вони прийшли, щоб дати йому ще 25 тисяч, але були затримані на місці злочину.

НАБУ повідомляє, що посередник тісно пов'язаний з компаніями, які надають послуги Держгеокадастру з проведення інвентаризації земель.

Національне антикорупційне бюро не розкриває імена підозрюваних, проте, швидше за все, першим з них є в.о. начальника територіального управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Юрій Климко.

Другий – Олексій Ковальов, помічник народного депутата від партії "Слуга народу" Олексія Жмеренецького, голови підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій і публічних даних Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики. За інформацією джерел, Жмеренецький був основним перемовником з головою Держгеокадастру Лещенком.

Жмеренецький, як відомо, виграв парламентські вибори у Хмельницькій області, він добре знайомий з Климком, який теж є членом партії "Слуга народу".

Ковальов був радником колишнього голови Держгеокадастру Максима Мартинюка при президенті Вікторі Януковичі та володіє компаніями, які й зараз надають послуги Держгеокадастру. За деякими даними, Ковальова та Жмеренецького пов'язує не тільки робота у Верховній Раді, а також дружба і спільні бізнес-інтереси – фактично Ковальов спонсорував вибори Жмеренецького.