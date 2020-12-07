Перший помічник президента Сергій Шефір розповів, чим займається в ОП
Сергій Шефір, який є першим помічником Володимира Зеленського, запевняє, що у його компетенцію входить виконання поставлених главою держави завдань. Допомагає йому тільки секретар-референт.
Про те, чим Сергій Шефір займається в Офісі Президента, він розповів виданню "Новое время".
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За словами Шефіра, його обов'язками є виконання завдань, які перед ним ставить президент.
Один з напрямів моєї роботи – вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні погляди, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення,
– розповів помічник Зеленського.
Та додав, що цю роботу виконує, користуючись допомогою тільки секретаря-референта. Крім того, працює Шефіра безкоштовно, як волонтер.
Що відомо про Сергія Шефіра
- Народився 56-річний помічник Зеленського у Кривому Розі.
- Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка". Однак за фахом не працював. Натомість ще з 80-х років виступав у місцевих командах КВК.
- Разом зі старшим братом у 1995 році запросив Зеленського стати учасником команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". Відтоді триває їхня співпраця та дружба.
- Шефір працював сценаристом і продюсером, а також директором "Студії Квартал-95".
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