Сергій Шефір, який є першим помічником Володимира Зеленського, запевняє, що у його компетенцію входить виконання поставлених главою держави завдань. Допомагає йому тільки секретар-референт.

Про те, чим Сергій Шефір займається в Офісі Президента, він розповів виданню "Новое время".

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За словами Шефіра, його обов'язками є виконання завдань, які перед ним ставить президент.

Один з напрямів моєї роботи – вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні погляди, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення,

– розповів помічник Зеленського.

Та додав, що цю роботу виконує, користуючись допомогою тільки секретаря-референта. Крім того, працює Шефіра безкоштовно, як волонтер.

Довідка. Володимир Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року.

Що відомо про Сергія Шефіра