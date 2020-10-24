Держсекретар США Майк Помпео 24 жовтня подзвонив самопроголошеному чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Перед цим посольство США у Білорусі закликало американців покинути країну.

Телефонна розмова відбулась за ініціативою Вашингтону. Про це повідомили у телеграм-каналі "Пул Первого".

До речі Посольство США у Мінську закликало американців покинути Білорусь перед масштабним протестом

Наразі невідомо, про що розмовляли політики.

Що цьому передувало

Зауважимо, напередодні посольство США у Мінську закликало американців запастись харчами, ліками та готівкою напередодні масштабного протесту у Білорусі 25 жовтня. Крім цього, у дипломатичній установі порекомендували громадянам США, за можливості, покинути країну.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Лукашенку. Якщо влада Білорусі до 25 жовтня не виконає низку вимог, вся країна вийде на мирний протест. Зокрема, опозиція вимагає, аби Лукашенко пішов з посади, влада припинила насильство над мирними білорусами та звільнила політв'язнів.