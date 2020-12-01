Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Туреччину в підриві єдності НАТО. Зокрема, він вказав на її на "провокаційні дії у Східному Середземномор'ї, Лівії, Сирії та Нагірному Карабасі".

Гучна заява Помпео щодо Туреччини

Такі слова він виголосив на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Відбувався захід у режимі відеоконференції. Про це повідомила Афінська Македонська агенція новин (AMNA) із посиланням на грецькі дипломатичні джерела.

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За даними ресурсу, Помпео заявив, що Туреччина виступає проти принципів і функціонування Північноатлантичного альянсу, тим самим підриваючи його єдність.

За даними наших дипломатичних джерел, держсекретар США вказав на провокаційні, як він сказав, дії Туреччини в Східному Середземномор'ї, Лівії, Сирії та Нагірному Карабасі,

– мовиться у повідомленні.

А щодо взаємин між Грецією і Туреччиною, "згідно з тим же дипломатичними джерелами, Помпео підкреслив, що механізм деескалації, який не працює з вини Туреччини, слід перезапустити".

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Що цьому передувало