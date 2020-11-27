Понад 10% малого та середнього бізнесу на межі банкрутства: невдовзі зникнуть з ринку
Десята частина українського малого та середнього бізнесу уже перебувають на межі банкрутства. Якщо уряд країни не підтримуватиме підприємства, вже невдовзі вони можуть зникнути з ринку.
Всі вони потребують фінансової допомоги. Про таку ситуацію повідомила постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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Вона наголосила, що в період коронакризи треба створити напрями політики, які б сприяли зростанню і створенню робочих місць. Все для того, щоб бізнес мав можливість продовжувати працювати.
Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу,
– сказала Герчева.
Вплив пандемії
За її словами, фахівці проаналізували, як впливає пандемія COVID-19 на соціально-економічну складову. Як наслідок, до кінця 2020 року понад 9 мільйонів людей опиняться у фінансовій скруті.
"Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 мільйонів осіб зареєстрували як безробітніх. Проте насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", – наголосила Герчева.
Наслідки коронавірусу з точки зору економіки:
- різке зниження споживання;
- падіння ВВП;
- звільнення людей з роботи;
- втрата прибутків.
Карантин vs економіка
Постпредка ООН в Україні також зазначила, що існує тонка межа між тим, щоб дотримуватися обмежувальних заходів і водночас забезпечити нормальне функціонування економіки.
"Адже повний карантин більше зашкодить економіці та країні загалом, ніж захистить населення. Потрібно знайти баланс. Нам треба бути дуже обережними в наших діях", – пояснила вона.
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