Десята частина українського малого та середнього бізнесу уже перебувають на межі банкрутства. Якщо уряд країни не підтримуватиме підприємства, вже невдовзі вони можуть зникнути з ринку.

Всі вони потребують фінансової допомоги. Про таку ситуацію повідомила постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Вона наголосила, що в період коронакризи треба створити напрями політики, які б сприяли зростанню і створенню робочих місць. Все для того, щоб бізнес мав можливість продовжувати працювати.

Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу,

– сказала Герчева.

Вплив пандемії

За її словами, фахівці проаналізували, як впливає пандемія COVID-19 на соціально-економічну складову. Як наслідок, до кінця 2020 року понад 9 мільйонів людей опиняться у фінансовій скруті.

"Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 мільйонів осіб зареєстрували як безробітніх. Проте насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", – наголосила Герчева.

Наслідки коронавірусу з точки зору економіки:

різке зниження споживання;

падіння ВВП;

звільнення людей з роботи;

втрата прибутків.

Карантин vs економіка

Постпредка ООН в Україні також зазначила, що існує тонка межа між тим, щоб дотримуватися обмежувальних заходів і водночас забезпечити нормальне функціонування економіки.

"Адже повний карантин більше зашкодить економіці та країні загалом, ніж захистить населення. Потрібно знайти баланс. Нам треба бути дуже обережними в наших діях", – пояснила вона.

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