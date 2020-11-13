У Великій Британії чоловіка оштрафували на суму у понад 1700 фунтів стерлінгів – приблизно 2240 доларів. Відповідне грошове покарання він отримав через відмову носити маску в лондонському автобусі протягом 2 днів.

Суд Вімблдону виніс 49-річному чоловіку повідомлення про фіксований штраф. Про це йдеться в матеріалі Sky News.

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Разом з Фредеріком Адомако-Фрімпонгом зі Стратфорда – повідомлення про фіксований штраф отримали ще десяток людей. Причина – вони також не вдягали маски в громадському транспорті в липні 2020 року.

Суд заявив, що чоловік не представив "ніяких розумних виправдань" тому, що 15 липня на автовокзалі Стратфорда він був без маски,

– повідомили у виданні.

Згідно з джерелом, наступного дня співробітники транспортної компанії знову зупинили Адомако-Фрімпонга з тієї ж причини. Йому призначили загальний штраф за правопорушення після того, як він не сплатив фіксоване повідомлення про штраф у розмірі 100 фунтів. Відповідні гроші чоловік мав виплатити протягом 28 днів.