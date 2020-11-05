Компанія "ОККО" розпочала всеукраїнський проєкт "Благаю, світись!".

У межах цього соціального проєкту киянам, гостям міста та глядачам онлайн-трансляції з усієї країни показали лазерну проєкцію ролика про безпеку на дорозі у темний період доби. Відео проєктували на будівлю Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Онлайн-трансляцію соціального ролика подивилися понад 20 000 українців. У соціальних мережах темою вдалося охопити більше мільйона людей.

Тема соціального проєкту була обрана через гостру актуальність проблеми. За статистикою, аварійність на дорогах України щороку зростає. Лише у 2019 році сталося 160 тисяч аварій (це на 7% більше, ніж у 2018 році). У ДТП травмовано більше 32 тисяч людей, 3454 з яких загинули. 40% загинуло внаслідок наїзду на пішохода.

Згідно з офіційними даними, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто у 6 разів. Адже людина, яка має світловідбивальні елементи, помітна за 130-150 метрів, у той час як людина у темному одязі – лише за 15-25 метрів.

"Пішохода в темному одязі водію вдається помітити лише за 15 метрів до авто. Тож навіть якщо він рухається з дозволеною швидкістю 50 км/год, гальмівний шлях складе близько 30 метрів, а це вдвічі більше, ніж та відстань, з якої він помітить пішохода у темному", – зазначив під час прем’єри соціального ролика Євген Муджирі, засновник електромобільного блогу AutoGeek.

Тож соціальним роликом "Благаю, світись!" компанія звернула увагу українців на проблему аварійності у темний період доби та закликала пішоходів, велосипедистів та водіїв мати світловідбивальні елементи на одязі та аксесуарах.

"Сучасні виробники велосипедного одягу інтегрують світловідбивальні елементи до екіпірування. Це недорого, але це дійсно рятує життя", – наголосив Дмитро Петров, співзасновник велокоманди Echelon, переможець змагань з гірського та шосейного велоспорту.

"Наш цьогорічний соціальний проєкт не є ситуативним, ми працюємо з підвищенням рівня безпеки на дорозі вже декілька років. У 2014 році ми запустили проєкт "Благаю, живи! Безпека на дорозі". Ми привертали увагу до різних тем: до неприпустимості використання заглушок в авто замість ременів безпеки, до проблеми використання смартфонів під час руху. Цього року ми підняли проблему непомітних пішоходів, відсутності світловідбивачів в учасників дорожнього руху. Адже ми отримали статистику Національної поліції України і вона нас вразила, – розповіла про актуальність проблеми Ярослава Полякова, керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО. – Ми вже почали отримувати запити щодо світловідбивачів – люди починають цікавитися аксесуаром і готові придбати його для себе та своїх дітей. Тож сподіваємося, що такими кроками ми зможемо позитивно вплинути на статистику аварійності у майбутньому".

Соціальний ролик "Благаю, світись!", який нагадує учасникам дорожнього руху про важливість використовувати світловідбивальні елементи, кияни та гості міста спостерігали на будівлі бібліотеки наживо протягом 22, 23 та 24 жовтня з 19:00 до 21:00.

Компанія планує продовжувати роботу з темою безпеки на дорозі. Наступна активність запланована на листопад і також буде пов’язана зі світловідбивними елементами. ОККО хоче привернути увагу до школярів, які часто не мають флікерів.

"Найближчим часом ми анонсуємо новий етап соціального проєкту. Привернути увагу великої кількості українців до проблеми – це серйозний успіх, тому наступними активностями хочемо закріпити звичку завжди бути помітними у темний період доби", – коментує Ярослава Полякова.

"Благаю, світись!" – це соціальна ініціатива компанії "ОККО", що є частиною проєкту "Благаю, живи! Безпека на дорозі". Проєкт спрямований на те, щоб вплинути на поведінку учасників дорожнього руху та спонукати їх відповідальніше ставитися до безпеки на дорозі.