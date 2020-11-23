Понад 200 комерційних авто застрягли на кордоні з Росією: деталі
Перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворилися затори. Там свідки спостерігали накопичення транспортних засобів комерційного призначення.
Вони переміщувалися з України до Росії. Про це повідомила на телеграм-каналі Державна митна служба України.
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Черга перед "Сеньківкою"
Станом на 14:00 23 листопада 2020 року перед пунктом пропуску "Сеньківка" в напрямку виїзду з митної території України утворилася черга. Вона складалася з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення.
Останнім часом перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Росії,
– зазначили у повідомленні.
Яка причина черги
Причиною черги стало зниження швидкості транспортного потоку на в'їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі".
Як розв'язують проблему
Для того, аби уникнути черг на митному кордоні України, у ДМСУ попросили перевізників обрати альтернативні маршрути переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення через менш завантажені пункти пропуску. Зокрема найближчим у зоні діяльності Північної митниці на кордоні з Росією є пропуск "Бачівськ".
Також у повідомлення звернули увагу, що наразі черга перед пунктом пропуску "Бачівськ" налічує 80 автомобілів.
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