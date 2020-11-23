Перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворилися затори. Там свідки спостерігали накопичення транспортних засобів комерційного призначення.

Вони переміщувалися з України до Росії. Про це повідомила на телеграм-каналі Державна митна служба України.

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Черга перед "Сеньківкою"

Станом на 14:00 23 листопада 2020 року перед пунктом пропуску "Сеньківка" в напрямку виїзду з митної території України утворилася черга. Вона складалася з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення.

Останнім часом перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Росії,

– зазначили у повідомленні.

Яка причина черги

Причиною черги стало зниження швидкості транспортного потоку на в'їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі".

Зазначимо! Наприкінці вересня на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" поламався сканер. Через це утворилася багатокілометрова черга з великогабаритних вантажівок — приблизно 200 автомобілів.

Як розв'язують проблему

Для того, аби уникнути черг на митному кордоні України, у ДМСУ попросили перевізників обрати альтернативні маршрути переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення через менш завантажені пункти пропуску. Зокрема найближчим у зоні діяльності Північної митниці на кордоні з Росією є пропуск "Бачівськ".

Також у повідомлення звернули увагу, що наразі черга перед пунктом пропуску "Бачівськ" налічує 80 автомобілів.