У лавах Збройних сил зростає захворюваність на коронавірус. За добу 9 грудня виявили 203 нових випадків хвороби.

Наразі хворіють 3055 військових. Про це повідомили у пресслужбі Командування медичних сил ЗСУ.

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Одужали від коронавірусу 8577 хворих, проте летальних випадків – 30. На самоізоляції перебувають 499 військових, з яких 66 людей завершать карантин протягом 3 днів.

Детальніше про нові випадки

Серед нових хворих 19 людей довелось госпіталізувати.

Житомирський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців,

Чернігівський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичий клінічний центр Північного та Західного регіонів – по 2 військовослужбовці,

Військово-медичий клінічний центр Центрального регіону, 59, 66 та 65 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

У ЗСУ зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Крім того, вдома лікуються 184 особи. Найбільше – у Київській, Львівській та Одеській областях.

Зверніть увагу! Командування Медичних сил закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

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