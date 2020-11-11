Понад 200 суддів подали у відставку у 2020 році: це майже вдвічі більше, ніж торік
В Україні за 2020 рік заяви про відставку подали 219 суддів. Це майже вдічі більше, ніж було торік. У 2019 році лише 132 судді захотіли покинути посаду.
На засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбулось 10 листопада, підтримали звільнення 9 суддів. Вони напередодні також подали заяву про відставку, повідомляє ВРП.
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Водночас у відомстві зазначили, що розгляд питання про звільнення Володимира Корбута з посади судді Богуславського районного суду Київської області відклали.
Звільнення яких суддів погодили
- Наталія Авалян – була на посаді судді Луганського апеляційного суду;
- Олександр Шестак – посада судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
- Ярослав Мусулевський – посада судді Херсонського міського суду;
- Ольга Сіренко – посада судді Другого апеляційного адміністративного суду;
- Ольга Гудим – посада судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області;
- Наталія Кіосак – посада судді Тиврівського районного суду Вінницької області;
- Павло Папаценко – посада судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
- Олексій Березовський – посада судді Городнянського районного суду Чернігівської області;
- Ніна Грицаюк – посада судді Самарського районного суду міста Дніпра.
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