В Україні за 2020 рік заяви про відставку подали 219 суддів. Це майже вдічі більше, ніж було торік. У 2019 році лише 132 судді захотіли покинути посаду.

На засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбулось 10 листопада, підтримали звільнення 9 суддів. Вони напередодні також подали заяву про відставку, повідомляє ВРП. Цікаво ОАСК не можна ліквідовувати, – Малюська назвав альтернативи Водночас у відомстві зазначили, що розгляд питання про звільнення Володимира Корбута з посади судді Богуславського районного суду Київської області відклали. Звільнення яких суддів погодили Наталія Авалян – була на посаді судді Луганського апеляційного суду;

Олександр Шестак – посада судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Ярослав Мусулевський – посада судді Херсонського міського суду;

Ольга Сіренко – посада судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Ольга Гудим – посада судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області;

Наталія Кіосак – посада судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Павло Папаценко – посада судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Олексій Березовський – посада судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Ніна Грицаюк – посада судді Самарського районного суду міста Дніпра. До слова, нещодавно у скандал втрапили судді Конституційного Суду України. Детальніше про ситуацію – читайте за посиланням.