Група Метінвест відмовилася від податкових канікул, передбачених законом №3220 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України", прийнятого у зв'язку з карантином.

Це було зроблено з метою підтримування міста податковими відрахуваннями в період дії карантинних заходів проти коронавірусу, повідомляють керівники підприємств.

За дев'ять місяців 2020 року меткомбінати імені Ілліча та "Азовсталь" та інші активи Групи Метінвест направили в бюджет Маріуполя понад 940 млн грн.

Промисловість в Україні виконує найважливішу роль – вона створює базис, в тому числі податковий, для зростання інших галузей. Наші податки та відрахування в бюджет – це наш істотний внесок в створення фінансової можливості для міста забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату вчителям, лікарям, працівникам комунальних служб, проводити протиепідемічні заходи в цей непростий час,

– зазначив генеральний директор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.

Генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко зауважив, що пандемія коронавірусу негативно вплинула як на обсяги споживання сталі, так і на цінові тренди.

"Криза, яка почалася минулого року, продовжується. Падіння глобального металургійного ринку впливає на роботу наших підприємств і на роботу підрядників. Але навіть в цих умовах ми робимо все можливе, щоб наше підприємство залишалося стійким, а наш внесок в розвиток країни і міста – істотним", – підкреслив Шевченко.