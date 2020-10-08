У апеляційній палаті ВАКС намагаються домогтися поновлення справи щодо багатомільярдних збитків через "Роттердам+". Її прокурор САП закрив ще наприкінці серпня. Антикорупціонер Віталій Шабунін вважає, що немає жодної причини не поновити справу.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. І навів свої аргументи, чому. Зокрема, причиною є те, що прокурор жодного разу не дослідив повністю всі матеріали. Він цього навіть не заперечував.

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Тому немає жодної причини справу не поновити. Йдеться не про засудження людей, не про тюрму просто завтра. Ми хочемо, щоб справа потрапила в суд. Цього рішення ми чекаємо на рішення ВАКС,

– зазначив Шабунін.

Але, за його словами, є нюанс: наступним кроком, після відновлення справи Антикорупційним судом, буде замінити цього прокурора на іншого. А це рішення прийматиме генпрокурорка Венедіктова.

У мене до неї цілий список претензій. Але до спілкування з нею про зміну прокурора ми ідемо.

Чи є шанси компенсації збитків

На думку Шабуніна, це дуже далека перспектива. Він вважає, що, як мінімум, хтось точно сяде в тюрму – посадовці і керівники ДТЕК.