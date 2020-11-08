Джо Байден пообіцяв боротися з COVID-19, економічним спадом, расизмом та змінами клімату. Після майже 50 років у політиці та 2 спроб очолити Білий дім він нарешті став президентом США. Його шлях до найвищої посади в державі був непростим.

Джо Байден почав свою політичну кар'єру зовсім молодим – у 29 років. Тоді він несподівано переміг досвідченого сенатора в штаті Делавер на виборах до Сенату. Про шлях нового президента США до перемоги розповіли у сюжеті журналісти 24 каналу.

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Політична кар'єра на межі

Та приголомшливу перемогу затьмарила автокатастрофа, в якій померла його молода дружина і маленька донька. А 2 сини – Хантер і Бо – дістали серйозні опіки. Байден навіть думав відмовитися від посади сенатора. Але його вмовили це не робити. Присягу сенатора він складав прямо у лікарні біля своїх синів.

Якщо через 6 місяців чи більше, виникне конфлікт між тим, щоб бути гарним батьком чи бути гарним сенатором, що, я сподіваюсь, не станеться, то ми завжди зможемо обрати іншого сенатора. Але у моїх дітей не буде іншого батька,

– говорив Байден як сенатор від штату Делавер.

Перші спроби стати президентом

Першу спроба балотуватися у президенти США Джо Байден здійснив у 1987 році. Але під час праймеріз його викрили на плагіаті промови британського прем'єра і він відмовився від перегонів.

Другу спробу зробив вже у 2007 році. Але через поразку на праймеріз в низці штатів вирішив не продовжувати боротьбу. Тоді президентом США вперше став афроамериканець Барак Обама, якому бракувало досвіду у зовнішній політиці.

Зв'язок Байдена з Україною

Відтак він доручив своєму віцепрезиденту Байдену курувати східноєвропейський напрямок, зокрема й Україною.

► У квітні 2014 року Байден приїхав до України, аби продемонструвати підтримку Білого дому новій владі.

► У червні того ж року відвідав інавгурацію Петра Порошенка.

► А вже через рік Джо Байден знову приїхав до України й виступив з промовою у Верховній Раді, аби підштовхнути українських політиків до активніших дій у боротьбі з корупцією.

Перед вами історична можливість залишитися в історії як Рада, що заклала нові підвалини свободи, якої так прагнув і на яку так чекав український народ. Не мені нагадувати вам, що це спільна відповідальність як президента, так прем'єр-міністра, так і членів цього високоповажного органу,

– ствердив Байден як віцепрезидент США 2009 – 2017 років.

Він додав, що усі повинні відкласти вбік дрібні розбіжності, щоб втілити Революцію Гідності у реальність.



Джо Байден та Петро Порошенко / Фото Korrespondent.net

Обіцянка підтримувати Україну

Після цього візиту Порошенко зрештою звільнив Віктора Шокіна з посади генпрокурора. Пізніше це стало приводом для звинувачень з боку Дональда Трампа на адресу Джо Байдена. Американський президент заявив, що той тиснув на очільника української прокуратури, аби він закрив справу проти компанії Burisma Group, в якій раніше працював син Байдена – Хантер.

Та єдине, що продемонстрували адвокати Трампа на доказ своєї версії, це зізнання самого Байдена у тому, що саме він змусив Порошенка звільнити Шокіна. Під час цьогорічних передвиборчих перегонів Джо Байден пообіцяв і надалі підтримувати Україну в боротьбі з корупцією. А також надавати допомогу у відновленні територіальної цілісності нашої країни. Але для ефективного розвитку двосторонніх відносин українська влада має мислити стратегічно і діяти активніше.

Позиція українських експертів

Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса ствердив, що для того, аби вивести відносини України з США з патрон-клієнтських у ділові, треба з нашої сторони зробити більше домашнього завдання.

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"Це і сформулювати нормальну інвестиційну політику. Оформити наш енергетичний порядок денний. Тому що енергетика – це те, що Сполучені Штати завжди цікавило в Україні", – додав Куса.

Об'єднання американського суспільства

Та поки Джо Байден зосередиться на внутрішніх питаннях. Адже від Трампа у спадок він отримує глибоко розколоте суспільство з багатьма соціальними й економічними проблемами. Байден обіцяє об'єднати американців і працювати на благо всіх громадян попри те, чи голосували вони за нього на виборах, чи ні. Джо Байден стане найстаршим президентом США. На момент інавгурації – 20 січня 2021 року – йому буде вже 78 років.

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