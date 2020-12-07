Попередній закон щодо брехні в декларації не був дієвим, тому українці нічого не втратили. Протягом останніх 6 років винесли лише близько 40 вироків.

При цьому більшість покарань були штрафами та виправними роботами. Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, стаття про брехню в деклараціях стосується понад 1 мільйона людей, тому усі вони ризикували понести кримінальну відповідальність.

Нам може подобатися чи не подобатися рішення КСУ, яке скасувало попередню статтю, але воно вже є,

– заявив депутат.

Осадчук розповів, що одним із завдань депутатів було знайти таку юридичну форму, щоб нова стаття за недостовірне декларування "встояла в Конституційному Суді". Як він зазначив, є ймовірність того, що люди, які "завалили" її до цього, спробують зробити це знову.

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За словами нардепа, єдиний варіант, який був у Верховної Ради, це або провалити голосування взагалі, або знайти хоч якесь рішення, щоб поновити кримінальну відповідальність.

"Драма була б, якби не ухвалили жодного рішення, бо в Україні ніхто б не пробачив цього", – додав Осадчук.

Також він зазначив, що завдяки президенту процес щодо відновлення кримінальної відповідальності вдалося пришвидшити.

Що цьому передувало: коротко

Конституційний Суд 27 жовтня 2020 року скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування.

Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. За це проголосували 289 народних депутатів.

Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності. Після цього д окумент передали на підпис президенту.