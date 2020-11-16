Попередження Укргідрометцентру: Україну накрив сильний туман
Сильні тумани ввечері 15 листопада накрили більшість областей України. Негода протримається щонайменше до ранку 16 листопада.
В Україні – негода: мовиться про сильний туман. Український гідрометцентр повідомив про жовтий рівень небезпеки ("потенційно небезпечні погодні умови") у 18 областях України та місті Київ.
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Туман з'явився під вечір 15 листопада, триматиметься вночі та вранці 16 листопада. Видимість – від 200 до 500 метрів. Уникнуть негоди Львівська, Волинська області, а також Східна Україна.
Туман накриває 18 областей України / Фото Укргідрометцентру
Фахівці рекомендують за таких умов водіям усіх транспортних засобів дотримуватися таких порад:
- Не рухатися надто швидко.
- Увімкнути протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом.
- Їхати на безпечній дистанції з іншими транспортними засобами.
- Під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
- Уникати різких маневрів на дорозі.
Туман у Києві 15 листопада / Фото "Главком"
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