Сильні тумани ввечері 15 листопада накрили більшість областей України. Негода протримається щонайменше до ранку 16 листопада.

В Україні – негода: мовиться про сильний туман. Український гідрометцентр повідомив про жовтий рівень небезпеки ("потенційно небезпечні погодні умови") у 18 областях України та місті Київ.

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Туман з'явився під вечір 15 листопада, триматиметься вночі та вранці 16 листопада. Видимість – від 200 до 500 метрів. Уникнуть негоди Львівська, Волинська області, а також Східна Україна.



Туман накриває 18 областей України / Фото Укргідрометцентру

Фахівці рекомендують за таких умов водіям усіх транспортних засобів дотримуватися таких порад:

Не рухатися надто швидко.

Увімкнути протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом.

Їхати на безпечній дистанції з іншими транспортними засобами.

Під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Уникати різких маневрів на дорозі.



Туман у Києві 15 листопада / Фото "Главком"

До слова, 15 листопада в Україні випав перший сніг, зокрема на Сумщині та Харківщині. Видовищні фото та відео дивіться у матеріалах 24 каналу.