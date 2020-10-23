Харків та ще 4 райони і 1 місто області увійшли у червону карантинну зону, яка запрацює з 26 жовтня. При цьому в області вирішили дозволити роботу кінотеатрів та спортивні тренування.

Роботу кінотеатрів та тренування спортсменів дозволять на тиждень з 26 жовтня. Згодом місцева влада перегляне своє рішення. Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.

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Побачимо тенденції та динаміку (захворюваності – 24 канал), якщо ми дозволимо кінотеатрам попрацювати. Можемо наступного разу переглянути це рішення,

– заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Зауважимо, роботу кінотеатрів у Харківській області заборонили 19 жовтня. Тепер їм дозволять працювати лише за умови чіткого дотримання усіх карантинних норм.

В області також дозволили проводити навчально-тренувальну роботу спортсменів, які входять до складу національних збірних.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтримав таке рішення. За його словами, адаптивний карантин встановлений для того, щоб знаходити баланс. Крім того, світова практика дозволяє роботу кінотеатрів під час карантину, якщо вони дотримуються усіх вимог.

Думаю, що ми дозволимо їх роботу – з урахуванням 50% наповненості. У них небагато власників, вони всі гарантують дотримання всіх правил,

– зауважив міністр.