Видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Тут це пояснюють тим, що рішення суду за позовом лідера ОПЗЖ і адвоката письменника Віктора Медведчука ще не набрало чинності. Тому Vivat має на це право. Раніше деякі магазини заявляли, що нових надходжень не буде.

Продавці заявляли, що книга – заборонена

Про це у фейсбуці написав сам Вахтанг Кіпіані. Також він виклав скриншот відповідного повідомлення.

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Мовиться про магазин "Форзац" на інтернет-платформі Rozetka. Ті у коментарі покупцям заявили, що у них закінчилися залишки вищезазначеної книги. А щодо нових надходжень, то, за їхніми словами, "за рішенням суду вона є забороненою до друку, тому тиражів більше друкувати не будуть".

Журналісти 24 каналу зв’язалися з представниками "Форзацу". Ті пояснили, що вранці до них почали звертатися багато людей з проханням замовити книгу. Однак у них був невеликий залишок останнього тиражу.

Його звісно не могло вистачити на всіх охочих. Видавництво повідомило тільки після 11:30, що має плани на новий наклад,

– кажуть у "Форзаці".

Водночас продавец запевнив, що новий наклад книги, коли він з’явиться, у них можна буде купити.

Книгу все ж надрукують

І Вахтанг Кіпані, і видавництво Vivat заявляють, що новий наклад книги надрукують. Попередній розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і у решти дистриб'юторів. Загалом було розповсюджено 19 900 книжок.

"Ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу та ми маємо на це право", – наголосила директор із маркетингу видавництва Катерина Аврамчук.

Новий наклад орієнтовно з’явиться 2 листопада та становитиме 3 500 примірників. А коштуватиме книга, як і раніше, – 260 гривень. Наразі ж можна зробити предзамовлення, але лише в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані.

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Що цьому передувало

У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" про Василя Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, продюсерам дзвонили "з адміністрації Медведчука" і вимагали прибрати сцену суду над поетом. Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика та журналіста Вахтанга Кіпіані.

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво Vivat видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу.

Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.