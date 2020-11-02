Національне агентство з питань запобігання корупції 30 жовтня відновило доступ до реєстру електронних декларацій посадовців. Водночас відомство досі не може перевіряти інформацію, бо позбавлене такого права через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

НАЗК з весни 2020 року виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 497 мільйонів гривень. Все завдяки тому, що відомство мало повноваження зберігати, перевіряти та оприлюднювати декларації посадовці. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці НАЗК.

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Корупціонери отримали "зелене світло" брехати в деклараціях, адже НАЗК фактично не зможе це перевірити. Сотні недоброчесних чиновників уникнуть відповідальності,

– підкреслили у відомстві.

Агенство наголосило на важливості електронного декларування, адже воно є прозорою підзвітністю публічної служби. Завдяки деклараціям можна побачити, чи збігається офіційний розмір доходів чиновника з його фактичним способом життя. Якщо НАЗК бачить, що дані не збігаються, – вживає заходів.

За даними НАЗК, е-декларування – не єдине, що зупинилося внаслідок рішення КСУ.

На що ще вплинуло рішення КСУ

Через скандальне рішення КСУ вся антикорупційна система опинилася під загрозою.

Суд поставив під питання перевірку звітів політичних партій, що вкрай важливо після виборчого процесу.

Зупинилися механізми викриття конфлікту інтересів у посадовців.

Тепер неможливо виявляти корупцію на державних підприємствах.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу. Вона передбачала кримінальне покарання за неправдиві дані в е-деклараціях. Детальніше про скандальне рішення суду – читайте тут.



Головне про скандальне рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу