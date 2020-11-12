Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що на допиті у ДБР щодо справи КСУ він попросив долучити до слідчих дій секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Йдеться про їхні заяви щодо російських втручань в діяльність Конституційного Суду.

Водночас його повідомили про те, що розслідування ведуть по 2 статтям Кримінального кодексу. Провадження відкрили згідно зі статтею про вплив на державного діяча та щодо захоплення влади. Про це депутат від партії "Голос" повідомив в ефірі 24 каналу.

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Згідно з інформацією Юрчишини, в ДБР проговорювали те, у чому нардеп вбачає кримінальні злочини. Водночас він обгрунтував слідчому вихід Конституційного Суду поза межі своїх повноважень.

Через те, що рішення не є аргументованим, я попросив долучити позиції суддів Головатого та Лемака, а також професора Хавронюка. А також те, що суд втрутився в діяльність органів виконавчої та законодавчої влади,

– розповів Ярослав Юрчишин.

Також народний депутат запропонував долучити результати слідчих дій щодо суддів Окружного адмінсуду Києва. Річ у тім, що на плівках голова суду Вовк заявив про змову з метою захоплення влади, зокрема в цій змові мав брати участь і КСУ, зазначив Юрчишин.

Довідка. Партія "Голос" повідомила, що проти суддів Конституційного Суду відкрили кримінальне провадження. Його вже внесли до Єдиного реєстру судових розслідувань та скерували до ДБР. Кримінальне провадження почали за статтею про захоплення державної влади.

Реакція слідчих

За словами нардепа, відповідне слідство веде департамент зі справ Майдану. Підготовка представників департаменту є достатньою для того, щоб якісно проводити слідство, вважає Ярослав Юрчишин.

"Слідчий одразу аналізував перспективи щодо долучення плівок ОАСК. Однак для цього потрібна міжвідомча група, адже слідство проводить НАБУ – що може "затягнути" час. Але я побачив бажання встановити справедливість, питання були чіткі та аргументовані", – сказав він. Проте народний депутат від партії "Голос" зазначив, що його турбує факт, що заява була написана 29 жовтня, а перші слідчі дії відбулися 12 листопада.

Коротко про скандал довкола КСУ

Конституційний Суд ухвалив зміни до антикорупційного законодавства. Відповідним рішенням суд обмежив повноваження НАЗК та визнав неконституційним покарання за недостовірне декларування.

Через це держава ризикувала залишитися без фінансової підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшла мова про можливе скасування безвізу з Євросоюзом

Згодом президент України скликав засідання РНБО та подав до ВР законопроєкт про звільнення суддів КСУ. Водночас у парламенті зареєстрували альтернативні законопроєкти щодо суду.





КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу