Попросив долучити до слідства Данілова та Єрмака, – нардеп про допит в ДБР щодо КСУ
Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що на допиті у ДБР щодо справи КСУ він попросив долучити до слідчих дій секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Йдеться про їхні заяви щодо російських втручань в діяльність Конституційного Суду.
Водночас його повідомили про те, що розслідування ведуть по 2 статтям Кримінального кодексу. Провадження відкрили згідно зі статтею про вплив на державного діяча та щодо захоплення влади. Про це депутат від партії "Голос" повідомив в ефірі 24 каналу.
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Згідно з інформацією Юрчишини, в ДБР проговорювали те, у чому нардеп вбачає кримінальні злочини. Водночас він обгрунтував слідчому вихід Конституційного Суду поза межі своїх повноважень.
Через те, що рішення не є аргументованим, я попросив долучити позиції суддів Головатого та Лемака, а також професора Хавронюка. А також те, що суд втрутився в діяльність органів виконавчої та законодавчої влади,
– розповів Ярослав Юрчишин.
Також народний депутат запропонував долучити результати слідчих дій щодо суддів Окружного адмінсуду Києва. Річ у тім, що на плівках голова суду Вовк заявив про змову з метою захоплення влади, зокрема в цій змові мав брати участь і КСУ, зазначив Юрчишин.
Реакція слідчих
За словами нардепа, відповідне слідство веде департамент зі справ Майдану. Підготовка представників департаменту є достатньою для того, щоб якісно проводити слідство, вважає Ярослав Юрчишин.
"Слідчий одразу аналізував перспективи щодо долучення плівок ОАСК. Однак для цього потрібна міжвідомча група, адже слідство проводить НАБУ – що може "затягнути" час. Але я побачив бажання встановити справедливість, питання були чіткі та аргументовані", – сказав він. Проте народний депутат від партії "Голос" зазначив, що його турбує факт, що заява була написана 29 жовтня, а перші слідчі дії відбулися 12 листопада.
Коротко про скандал довкола КСУ
- Конституційний Суд ухвалив зміни до антикорупційного законодавства. Відповідним рішенням суд обмежив повноваження НАЗК та визнав неконституційним покарання за недостовірне декларування.
- Через це держава ризикувала залишитися без фінансової підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшла мова про можливе скасування безвізу з Євросоюзом
- Згодом президент України скликав засідання РНБО та подав до ВР законопроєкт про звільнення суддів КСУ. Водночас у парламенті зареєстрували альтернативні законопроєкти щодо суду.
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