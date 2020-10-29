Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підсумки місцевих виборів є нищівною поразкою для влади. За його словами, панівна в Україні партія "Слуга народу" показала слабкий результат через те, що потрібно було "не кидати в сусіда камінням, а розібратися у себе".

Він сказав, що треба завжди бути чесним та надійним для сусіда. Про це він заявив на нараді щодо кадрових рішень, повідомляє БЕЛТА.

Читайте також Лукашенко наказав виганяти студентів-протестувальників з вишів: скількох вже відрахували

Водночас Лукашенко згадав ситуацію, яка відбулась після парламентських виборів у Литві. Він зауважив, що Вільнюс втрутився у справи Білорусі, тому перемогу отримала опозиція.

А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? Поразка на виборах до місцевого самоврядування – тому не треба в наш город лізти, розберіться у себе,

– сказав Лукашенко.

Детальніше про те, як пройшли місцеві вибори в Україні – читайте за посиланням.



Підсумки виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

