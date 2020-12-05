Потужні пориви вітру та туман: в яких областях прогнозують негоду
На заході Україні 5 грудня очікують сильні пориви вітру. А у Києві до кінця доби буде туман. Через погіршення погоди у західних областях та столиці оголосили перший рівень небезпечності.
Про негоду 5 грудня на заході та Києві повідомляють на сайті Укргідрометцентру.
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Вітри на заході
Пориви вітру в регіоні сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Через це на заході країни оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
В яких областях 5 грудня прогнозують потужні вітри:
- Львівській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій;
- Волинській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій.
Попри вітер, у цих областях буде тепло. Стовпчики термометрів піднімуться від +5 і до +12 градусів.
Туман у столиці
Натомість Київ накриє туман, який зберігатиметься до кінця доби 5 грудня. Видимість становить 200 – 500 метрів.
У Києві та області також оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Повітря у столиці прогріється до 0...+2 градусів.
Де в Україні 5 грудня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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