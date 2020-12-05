На заході Україні 5 грудня очікують сильні пориви вітру. А у Києві до кінця доби буде туман. Через погіршення погоди у західних областях та столиці оголосили перший рівень небезпечності.

Про негоду 5 грудня на заході та Києві повідомляють на сайті Укргідрометцентру.

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Вітри на заході

Пориви вітру в регіоні сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Через це на заході країни оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

В яких областях 5 грудня прогнозують потужні вітри:

Львівській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Волинській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій.

Попри вітер, у цих областях буде тепло. Стовпчики термометрів піднімуться від +5 і до +12 градусів.

Туман у столиці

Натомість Київ накриє туман, який зберігатиметься до кінця доби 5 грудня. Видимість становить 200 – 500 метрів.

У Києві та області також оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Повітря у столиці прогріється до 0...+2 градусів.



Де в Україні 5 грудня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру